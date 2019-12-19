صحة أسوان تنظم ندوة للتعريف بالمنظومة الجديدة للرائدات الريفيات ..صور

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إجراءاتها المكثفة لوضع الخطط الأولية لتنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تأتي أسوان ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى.





وفى هذا الإطار نظمت مديرية الشئون الصحية ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل للرائدات الريفيات بأسوان، بحضور كل من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان.





وعقدت الندوة بمركز تدريب النفق حيث تضمنت عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين ، وما تحققه وما تعود به بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحي والارتقاء بالخدمة الصحية ، كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يتم طرحها بخصوص المنظومة .





ويأتى ذلك فى إطار اهتمام مديرية الشئون الصحية بأسوان فى زيادة وعي المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل ، والدور الهام الذى تمثله الرائدات الريفيات فى التأثير بالمجتمع ونشر الوعي اللازم عن المنظومة .





ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الصحة بأسوان أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستعمل تبعًا لمنظومة التحول الرقمى بناءًا على برتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الفيبر وهو ما سيساهم فى ميكنة الخدمة الصحية بالكامل وتقديمها بالجودة العالية وفقًا لمعايير دولية بنظام WHO .





وأشار حنفى إلى أن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتي ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2,5 مليار جنيه ، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1,5 مليار جنيه حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضى فى تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم فى قاعدة البيانات ، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.





وأكمل مدير عام الصحة أنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحى ، كما تم إيفاد دفعات لإنجلترا للتدريب أيضًا لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين، ومشروع منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسة منذ عام 1964 يحقق نهضة فى الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة.