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رياضة

النادي الأهلي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية ويصف كهربا بالأسد ..شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
احتفل النادي الاهلي باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لاعب الفريق الجديد محمود كهربا، وعلقت عليها باللغة العربية الفصحى "‏إذا رَأيْتَ نُيُوبَ اللّيْثِ بارِزَةً فَلا تَظُنّنّ أنّ اللّيْثَ يَبْتَسِمُ ‎#اليوم_العالمي_للغة_العربية".

جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة؛ بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

فبعد جهود بذلت منذ خمسينيات القرن الماضي، أسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 4 ديسمبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.

وفي عام 1960 اتخذت اليونسكو قرارًا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.

واعتُمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة.

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