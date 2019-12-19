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رياضة

شوبير يشيد بـ قفزة رونالدو في مباراة يوفنتوس أمام سامبدوريا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بـأداء كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، في مباراة فريقه أمس أمام منافسه سامبدوريا التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إرتقاء كريستيانو رونالدو اليوم يعد ثاني أكبر ارتقاء له في مسيرته بمسافة 2.56 م.. ارتقاؤه في مباراة مانشستر يونايتد موسم 2013 لا يزال الأعلى في مسيرته بمسافة 2.93 م".

انتهت أحداث مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام منافسه سامبدوريا إلى فوز السيدة العجوز بثنائية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 45 من الشوط الأول للمباراة، بعد ارتقاء مبهر ليسجل الكرة برأسية ويسكنها الشباك.

يعد هدف رونالدو هو العاشر في هذا الموسم مع فريقه يوفنتوس الإيطالي في بطولة الدوري.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة واستمر في الصدارة، بينما استقر سامبدوريا في المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.
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