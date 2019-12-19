بصرف 500 جنيه شهريا.. «الأوقاف» تطلق برنامج رعاية الموهوبين لهذه الفئة من الطلاب

أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إطلاق برنامج رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًّا، وبخاصة أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت وزارة الأوقاف، في بيان، إلى أن ذلك يكون بصرف مبلغ 500 جنيه شهريًّا من بداية العام الدراسي أو بداية التسجيل إذا تمت أثناء العام الدراسي إلى نهاية الامتحانات لكل طالب يتقدم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الحاصلين على تقدير ممتاز بأي من الجامعات المصرية وكذلك المقيدين بالفرقة الأولى من أوائل الجمهورية، وكل الطلاب الحاصلين على جوائز دولية أو الفائزين في مسابقات دولية نتيجة ما قدموه من ابتكارات أو مشاركات رسمية , وذلك لألف طالب كل عام.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي إيمانًا منها بأهمية العلم في بناء الدول، واستكمالًا لمسيرة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.



