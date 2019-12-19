AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:45 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
Advertisements
هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تألقت ميريام فارس فى الحفل بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة.

واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بحبات الكريستال اللامعة التى مزجت بين اللون الذهبى والفضى مما منحها إطلالة فخامة.

واعتمدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية
بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية
بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية
بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية
بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى

بتصميم غير تقليدي.. بوسي شلبي تتألق على السجادة الحمراء

ترشيحاتنا

شوبير يفجر مفاجأة عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

شوبير يشيد بـ قفزة رونالدو في مباراة يوفنتوس أمام سامبدوريا

عارف قدر نفسه.. شوبير يكشف سر تألق زيدان مع ريال مدريد

أيهما أفضل للتصدق الذبح أم شراء اللحوم؟.. الإفتاء تجيب

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟

بيت الصدقات المصري يعلق على تفحم أسرة كاملة بأرمنت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها