بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة اللبنانية ميريام فارس خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تألقت ميريام فارس فى الحفل بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة.
تألقت ميريام فارس فى الحفل بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة.
واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بحبات الكريستال اللامعة التى مزجت بين اللون الذهبى والفضى مما منحها إطلالة فخامة.
واعتمدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
واعتمدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.