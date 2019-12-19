شخص يجبر ميريام فارس على إيقاف حفلها بالرياض.. تفاصيل

أحيت الفنانة ميريان فارس مساء أمس، الأربعاء، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.





واضطرت ميريام فارس، إلى أن وقف حفلها؛ بسبب إغماء أحد الحضور بالحفل، وطلبت عبر استخدام الميكرفون حضور الإسعاف لإنقاذ حياته.





بينما قدمت ميريام فارس، باقة مميزة من أبرز أغانيها التي عرفها الجمهور بها، واختتمت حفلها الغنائي بأغنية "حبيبي سعودي"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





يذكر أن تبرعت ميريام فارس، عن أجرها في حفلها الأول بالسعودية لصالح الأعمال الخيرية في لبنان.



