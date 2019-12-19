راموس بعد تعادل الريال وبرشلونة في الكلاسيكو: فخور بهذا الفريق.. شاهد

علق "سيرجو راموس"، قائد فريق ريال مدريد، على تعادل الريال مع برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، التي انتهت إلى التعادل السلبي دون أهداف.





ونشر "راموس "، صورة أثناء المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها "فخور بهذا الفريق".





وخيم التعادل السلبي دون أهداف، على نتيجة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



