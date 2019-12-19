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رياضة

راموس بعد تعادل الريال وبرشلونة في الكلاسيكو: فخور بهذا الفريق.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
راموس
راموس
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مصطفى كرم
علق "سيرجو راموس"، قائد فريق ريال مدريد، على تعادل الريال مع برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني، التي انتهت إلى التعادل السلبي دون أهداف.

ونشر "راموس"، صورة أثناء المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها "فخور بهذا الفريق".

وخيم التعادل السلبي دون أهداف، على نتيجة مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واتسمت المباراة بالجدية والأداء الرائع، وبالأخص من فريق ريال مدريد الذي سيطر على معظم أحداث المباراة، وأضاع فرصا كثيرة، لكن دون أن تهتز شباك فريق برشلونة، وأيضًا لم تهتز شباك فريق ريال مدريد.
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