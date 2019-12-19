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منوعات

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
كنساس
كنساس
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عزة عاطف
من قد لا يرغب بالعيش والعمل في أمريكا، خاصة إذا كان العرض مغريًا وفي ولاية شهيرة معروفة بجمالها، بل وتعطيك المدينة الأمريكية أيضًا مبلغًا من المال للانتقال إليها.

تقدم مدينة توبيكا في ولاية تكساس الأمريكية، عرضًا مغريًا بقيمة 15 ألف دولار لكل من ينتقل للعيش والعمل بها، بعد معاناتها من نقص بنسبة 2000 نسمة من أصل 125 ألفًا وفقًا لـ "فوكس نيوز".

الشرط الوحيد للقبول هو أن تعيش في المدينة لمدة عام، أو تستأجر أو تشتري منزلًا، وتعطي المدينة 10 آلاف دولار للمستأجرين و15 ألفًا لكل من يتشتري منزلًا، والانتقال للعيش والعمل هناك.

تتوفر الأموال التشجيعية لما يتراوح بين 40 و60 مقيمًا جديدًا خلال الحملة الافتتاحية لبرنامج التسكين في عام 2020، مع اعتماد أموال لميزانية 2021 بالفعل لكل حملة تشجع على الانتقال.

تبلغ القيمة الإجمالية لاستئجار منزل في توبيكا حوالي 751 دولارًا، بينما بلغ متوسط قيمة شراء المنزل إلى 100 ألف و400 دولار.
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فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

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