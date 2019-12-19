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مرأة

بـ فستان قصير وشعر أحمر.. ابنة ونيس تتألق بلوك جديد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:44 ص
ريم احمد
ريم احمد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريم أحمد، صورة جديدة على موقع "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت ريم أحمد، بفستان فوق الركبة باللون البيج الفاتح المشجر بالورود الخضراء والوردية وهو ما أظهر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ريم مكياج للعيون باللون البنى الغامق الذى يبرز جمال عيونها مع الرموش الكثيفة وأحمر الشفاه باللون البينك الفاتح.

وتركت شعرها القصير المموج منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بساعة لليد باللون الذهبى ومجموعة أنيقة من الأسوار.

بـ فستان قصير وشعر أحمر.. ابنة ونيس تتألق بلوك جديد
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