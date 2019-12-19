عارف قدر نفسه.. شوبير يكشف سر تألق زيدان مع ريال مدريد

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن سر تألق زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.





وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "زيدان مع ريال مدريد نقلهم نقلة تانية تمامََا، هو ده المدرب النجم اللي عارف قدر نفسه كويس ولكن بدون غرور، قارن مثلا بين زيدان وماردونا، لأ هنا نجومية زين الدين زيدان وسلوكياته وصلته للمكانة اللي بقى فيها خارج الملعب".





وكانت مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة انتهت إلى التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في الجولة الـ10، ضمن منافسات الدوري الإسباني.





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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 36 ويحتل بها صدارة الليجا، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، الذي احتل الوصافة بالرصيد نفسه من النقاط.

وكان من المقرر، أن يقام لقاء الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله نظرًا للمظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة بعدما صدر قرار بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.

كما كانت هناك دعوات لمظاهرات حاشدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو، لذلك تم تأجيله لـ ديسمبر الجاري.