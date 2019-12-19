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فن

بعد غياب 3 سنوات.. سعد لمجرد يحيي حفل الرياض ببدلة تشبه زي الإعدام| صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
سعد المجرد
سعد المجرد
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آيه عاطف
أحيا الفنان سعد لمجرد، مساء أمس الأربعاء، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاقى سعد، استقبالا حافلا من الجمهور بعد غيابه ما يقرب من ثلاث سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية بعد أزمته الأخيرة.

بينما حرص سعد المجرد، على ارتداء ملابس غير مألوفة، حيث ارتدى بدلة حمراء اللون تشبه زي الإعدام المصري، كما ارتدى قميصا أخضر أيضًا.

يذكر أن تم اتهام سعد المجرد، مرتين بالاعتداء على فتاتين، الأمر الذي جعله يبتعد عن الساحة الفنية لمواجهة تلك القضايا التي لاحقته.
بعد غياب 3 سنوات.. سعد لمجرد يحيي حفل الرياض ببدلة تشبه زي الإعدام| صور
بعد غياب 3 سنوات.. سعد لمجرد يحيي حفل الرياض ببدلة تشبه زي الإعدام| صور
بعد غياب 3 سنوات.. سعد لمجرد يحيي حفل الرياض ببدلة تشبه زي الإعدام| صور
بعد غياب 3 سنوات.. سعد لمجرد يحيي حفل الرياض ببدلة تشبه زي الإعدام| صور
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