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مرأة

بـ الشيفون الشفاف.. شاهد إطلالة جريئة لـ نرمين الفقي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة على موقع "إنستجرام" بإطلالة جريئة وأنيقة.

وأطلت بها نرمين الفقى، ببنطال طويل من القطيفة باللون النبيتى الذى يتميز بتفصيلة الشيفون الشفاف من الجانبين، وارتدت معه توب هاف استومك وفوقه بلوزة من الشيفون الشفاف الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت نرمين شعرها البني الحريري منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة تبرز جمال ملامحها.

واعتمدت فى المكياج على اللون الأسود للعيون مع الرموش السوداء، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذى يظهر جمال أنوثتها.

واختارت مجموعة من الإكسسوارات الفضية التى تبرز جمال إطلالتها وعبارة عن ساعة اليد مع سلسلة رقيقة حول الرقبة، وقرط أنيق.

بـ الشيفون الشفاف.. شاهد إطلالة جريئة لـ نرمين الفقي
بـ الشيفون الشفاف.. شاهد إطلالة جريئة لـ نرمين الفقي
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