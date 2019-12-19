أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019

تألقت الفنانة رانيا يوسف خلال عام 2019 بمجموعة متنوعة من فساتين السهرة التى أثار بعضها الجدل بسبب أسعارها.



- ارتدت فى إحدى المناسبات فستانا متوسط الطول من علامة الشهيرة Dolce & Gabbana، وبـ 2397 دولارا.



-تألقت بفستان قصير باللون الأسود وذا أكمام طويلة، من علامة BALENCIAGA، فيما بلغت تكلفة التصميم 1490 دولارا.



-فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى ظهرت بفستان أسود طويل مكشوف الظهر من ماركة بالمان، وقد بلغت تكلفته 2,976 دولارا.



- اختارت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، من BALMAIN، بلغ سعر فستان رانيا يوسف 1319 دولارا.



- ارتدت جمبسوت أنيق من دار الأزياء العالمية BALMAIN.، وقد بلغ سعر الجمبسوت 2,605 دولارات.



- اعتمدت على فستان قصير جمع بين اللون الأبيض والأسود من BALMAIN.، وبلغ 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو.



-اختارت فستانا كاجوال صوفا من دار الأزياء BALMIN، وبلغ سعره 1445 دولارا قبل الخصم و1300 دولار بعد الخصم.