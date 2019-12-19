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مرأة

أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
تألقت الفنانة رانيا يوسف خلال عام 2019 بمجموعة متنوعة من فساتين السهرة التى أثار بعضها الجدل بسبب أسعارها.

- ارتدت فى إحدى المناسبات فستانا متوسط الطول من علامة الشهيرة Dolce & Gabbana، وبـ 2397 دولارا.

-تألقت بفستان قصير باللون الأسود وذا أكمام طويلة، من علامة BALENCIAGA، فيما بلغت تكلفة التصميم 1490 دولارا.

-فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى ظهرت بفستان أسود طويل مكشوف الظهر من ماركة بالمان، وقد بلغت تكلفته 2,976 دولارا.

- اختارت فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، من BALMAIN، بلغ سعر فستان رانيا يوسف 1319 دولارا.

- ارتدت جمبسوت أنيق من دار الأزياء العالمية BALMAIN.، وقد بلغ سعر الجمبسوت 2,605 دولارات.

- اعتمدت على فستان قصير جمع بين اللون الأبيض والأسود من BALMAIN.، وبلغ 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو.

-اختارت فستانا كاجوال صوفا من دار الأزياء BALMIN، وبلغ سعره 1445 دولارا قبل الخصم و1300 دولار بعد الخصم.
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
أسعار فساتين رانيا يوسف في 2019
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