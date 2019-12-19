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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 19 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات العربية والعالمية أبرزها دوري الأمير محمد بن سلمان والدوري المصري الممتاز.

ويرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد مباريات اليوم 19 -12 -2019.

مواعيد مباريات الدوري الممتاز

فريق الأهلي X فريق الاسماعيلي - 7:30 مساء - تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان

فريق الفيحاء X فريق الاتحاد - 2:15 ظهرا - KSA Sports 1
فريق التعاون X فريق الوحدة - 16:55 ظهرا - KSA Sports
فريق الاهلي X فريق ضمك - 18:50 مساء - KSA Sports
فريق النصر X فريق العدالة - 16:30 عصرا - KSA Sports


مواعيد دوري الخليج العربي الإماراتي

العين X الظفرة - 16:00 عصرا
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