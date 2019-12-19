مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 19 - 12 -2019 العديد من المباريات الهامة بمختلف البطولات العربية والعالمية أبرزها دوري الأمير محمد بن سلمان والدوري المصري الممتاز.



ويرصد موقع "صدى البلد"، مواعيد مباريات اليوم 19 -12 -2019.



مواعيد مباريات الدوري الممتاز



فريق الأهلي X فريق الاسماعيلي - 7:30 مساء - تايم سبورت



مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان



فريق الفيحاء X فريق الاتحاد - 2:15 ظهرا - KSA Sports 1

فريق التعاون X فريق الوحدة - 16:55 ظهرا - KSA Sports

فريق الاهلي X فريق ضمك - 18:50 مساء - KSA Sports

فريق النصر X فريق العدالة - 16:30 عصرا - KSA Sports





مواعيد دوري الخليج العربي الإماراتي



العين X الظفرة - 16:00 عصرا

