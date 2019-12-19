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منوعات

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
سقوط مروع
سقوط مروع
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عزة عاطف
هطلت الأمطار بغزارة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية، وطالبت الأرصاد مرارًا بالتزام بالمناطق الآمنة والابتعاد عن المنحدرات والأودية.

حدث ما لم يكن في الحسبان، فمن قوة المياه أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انهيار مفاجئ لأحد الطرق الجبلية.

ويظهر المقطع الذي التقطه أحد المواطنين في محافظة فيفاء، لحظة انهيار مفاجئ للجبل، وسيارة تسقط بشكل مروع خلال انهيار الطريق الجبلي.

كانت السيارة قد ركنت إلى جانب الطريق، ولحسن الحظ لم يكن بداخلها أي شخص خلال تلك الكارثة، حيث أثار مقطع الفيديو صدمة كثيرين خوفًا من تأثير الأمطار على الطرق.

جدير بالذكر أن الأرصاد تناشد باستمرار ضرورة الابتعاد عن المنحدرات ومجاري السيول وعدم الاقتراب من الأودية أو الجبال.
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شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

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