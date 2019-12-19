على خطى الراحل علاء علي.. لاعب الأهلي السابق يتعرض لإصابة بورم في المخ

مازال المرض الخبيث "السرطان" يهدد حياة لاعبي كرة القدم، وكان آخرهم اللاعب الراحل علاء علي، نجم الزمالك، والمصري، وبتروجت السابق، والذي تُوفي منذ عدة أشهر.





اليوم لاعب جديد يتعرض لهذا النوع من المرض، هو أحمد حنفي حسين، لاعب الأهلي السابق، الذي تبين إصابته بورم في المخ، ويحتاج إلى عملية جراحية تتكلف 90 ألف جنيه.





ويحتاج أحمد حنفي إلى عملية جراحية ميكروسكوبية لاستئصال الورم، وهو ما بينه الكشف الصادر من مركز المخ والأعصاب والرنين المغناطيسي بالنادي الأهلي.





ومنذ إعلان هذا الخبر المحزن، قام بعض اللاعبين وأصدقائه بدعمه بقوة، ونشر رسائل حب ودعوات بالشفاء له، مثل صديقه أحمد يحيى، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "بتمني لصديقه الشفاء العاجل".





جدير بالذكر أن أحمد حنفي سيجري عملية جراحية يوم الإثنين المقبل بأحد المستشفيات الخاصة.



