بعد هدف رونالدو الطائر هاشتاج #قانون_الجاذبية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #قانون_الجاذبية بعد هدف رونالدو الطائر في شباك سامبدوريا بعد قفزه عاليا محرزا ثاني أهداف اليوفي الإيطالي برأسية قاتلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وأبرز التعليقات كانت:
رونالدو يتحدي نيوتن و قانون الجاذبيه 🔥
ارتقاء كريستيانو رونالدو قبل قليل في هدفه أمام سامبدوريا! ✈️يا أخي كسرت قانون الجاذبية.
مستثنى من قانون الجاذبيه
#كريستيانو_رونالدو
رونالدو كسر قانون الجاذبية الأرضية
ما شاء الله يناطح السحاب
ارتقاء ولا أروع ⚽️
#قانون_الجاذبية
ارتقاء الاسطورة كريستيانو رونالدو قبل قليل امام سامبدوريا
الحدث كلاسيكو العالم
الحدث كأس العالم للأندية
الدون يقفز فوق الأحداث 😳
#كريستيانو_رونالدو 🔥
- قسم بالله مستحيييل 34 سنه 😳🤩
#قانون_الجاذبية
هذا الرائع هذا العظيم هذا المبدع هذا المستحيل هذا هو كريستيانو رونالدو كسر قوانين الجاذبية .
لقد تم حسابها. لقد قفزت الى 2.56 متر عندما ضربت الكرة واستمريت في الهواء لثانية كاملة
كريستيانو : " لم أكن اعلم هذا "