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رياضة

بعد هدف رونالدو الطائر هاشتاج #قانون_الجاذبية يتصدر تويتر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
رونالدو
رونالدو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #قانون_الجاذبية بعد هدف رونالدو الطائر في شباك سامبدوريا بعد قفزه عاليا محرزا ثاني أهداف اليوفي الإيطالي برأسية قاتلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وأبرز التعليقات كانت:

‏رونالدو يتحدي نيوتن و قانون الجاذبيه 🔥

‏ارتقاء كريستيانو رونالدو قبل قليل في هدفه أمام سامبدوريا! ✈️يا أخي كسرت قانون الجاذبية.

‏مستثنى من قانون الجاذبيه
‎#كريستيانو_رونالدو

‏رونالدو كسر قانون الجاذبية الأرضية
ما شاء الله يناطح السحاب
ارتقاء ولا أروع ⚽️
#قانون_الجاذبية 

‏ارتقاء الاسطورة كريستيانو رونالدو قبل قليل امام سامبدوريا
‏الحدث كلاسيكو العالم 
الحدث كأس العالم للأندية 
الدون يقفز فوق الأحداث 😳 
‎#كريستيانو_رونالدو 🔥 
- قسم بالله مستحيييل 34 سنه 😳🤩
#قانون_الجاذبية 

‏هذا الرائع هذا العظيم هذا المبدع هذا المستحيل هذا هو كريستيانو رونالدو كسر قوانين الجاذبية . 

‏لقد تم حسابها. لقد قفزت الى 2.56 متر عندما ضربت الكرة واستمريت في الهواء لثانية كاملة 
كريستيانو : " لم أكن اعلم هذا " 
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