بعد هدف رونالدو الطائر هاشتاج #قانون_الجاذبية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #قانون_الجاذبية بعد هدف رونالدو الطائر في شباك سامبدوريا بعد قفزه عاليا محرزا ثاني أهداف اليوفي الإيطالي برأسية قاتلة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وأبرز التعليقات كانت:





‏رونالدو يتحدي نيوتن و قانون الجاذبيه 🔥





‏ارتقاء كريستيانو رونالدو قبل قليل في هدفه أمام سامبدوريا! ✈️يا أخي كسرت قانون الجاذبية.





‏مستثنى من قانون الجاذبيه

‎#كريستيانو_رونالدو





‏رونالدو كسر قانون الجاذبية الأرضية

ما شاء الله يناطح السحاب

ارتقاء ولا أروع ⚽️

#قانون_الجاذبية





‏ارتقاء الاسطورة كريستيانو رونالدو قبل قليل امام سامبدوريا

‏الحدث كلاسيكو العالم

الحدث كأس العالم للأندية

الدون يقفز فوق الأحداث 😳

‎#كريستيانو_رونالدو 🔥

- قسم بالله مستحيييل 34 سنه 😳🤩

#قانون_الجاذبية





‏هذا الرائع هذا العظيم هذا المبدع هذا المستحيل هذا هو كريستيانو رونالدو كسر قوانين الجاذبية .





‏لقد تم حسابها. لقد قفزت الى 2.56 متر عندما ضربت الكرة واستمريت في الهواء لثانية كاملة

كريستيانو : " لم أكن اعلم هذا "