AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصرع دراج كويتي دهسا أثناء قيادته على جسر الشيخ جابر ..فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
لقى الدرَاج الكويتي سعد السبيعي، مصرعه، مساء يوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث دهس على جسر الشيخ جابر أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.

وكان "السبيعي"، من هواة الدراجات في الكويت، وانضم إلى منتخب الكويت للدراجات وشارك في بطولات خارجية ومنها البطولة العربية في تونس.

وتصدَر اسم سعد السبيعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته مباشرةً، حيث نعاه عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء بعد تداول مقطع فيديو سابق له يطالب فيه بإنشاء حارة خاصة لهواة الدراجات على الطرق بسبب الازدحام وكثرة الحوادث المرورية.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحياة ليست جزءًا من السيارة.. شعار اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور في 2019

بعد ساعات من تعيين سفير جديد.. لقاء بحرينى كويتى رفيع المستوى

4 جثث تفحمت.. وفاة 6 أشخاص دهسا في حادث بالسعودية.. صور

وفاة الدرَّاج الكويتي سعد السبيعي

ترشيحاتنا

بـ تهمة حيازة مخدرات | تأييد السجن المؤبد لـ قاضٍ سابق

إحنا بناكل غلط.. هاني الناظر: الحلويات تصيب الإنسان بالسكر والسمنة المفرطة ..فيديو

طيران الأردن.. كريستيانو رونالدو يعلق على هدفه الطائر في شباك سامبدوريا ..شاهد

اقتراب العلماء من اكتشاف مقبرة إمبراطور الأزتيك المفقودة من 500 سنة

على خطى الراحل علاء علي.. لاعب الأهلي السابق يتعرض لإصابة بورم في المخ

حج الفريضة أم زواج الابن.. الإفتاء توضح أيهما أولى |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

بـ فستان مخملي محتشم.. نانسي عجرم تتألق في الرياض