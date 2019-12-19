مصرع دراج كويتي دهسا أثناء قيادته على جسر الشيخ جابر ..فيديو

لقى الدرَاج الكويتي سعد السبيعي، مصرعه، مساء يوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث دهس على جسر الشيخ جابر أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.





وكان "السبيعي"، من هواة الدراجات في الكويت، وانضم إلى منتخب الكويت للدراجات وشارك في بطولات خارجية ومنها البطولة العربية في تونس.





وتصدَر اسم سعد السبيعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته مباشرةً، حيث نعاه عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء بعد تداول مقطع فيديو سابق له يطالب فيه بإنشاء حارة خاصة لهواة الدراجات على الطرق بسبب الازدحام وكثرة الحوادث المرورية.





وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.