AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في ظل اشتعال الأزمة...رئيس الزمالك السابق يقدم روشتة علاج لأزمات الفريق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
قدم كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق روشتة علاج أزمات الفريق خلال الفترة الحالية خاصة عقب نتائج الفريق السيئة والتي كان آخرها هزيمة الفريق أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري الممتاز. 

وأكد كمال درويش في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن جميع فرق الدوري تعاني من أزمات مالية مشددا أن الأهلي يعاني أيضا ولكنه تمكن من السيطرة على الفريق وعدم إظهار الأزمات

اقرا ايضا 



وأضاف كمال درويش أن هناك تفاوتا كبيرا في قيمة عقود لاعبي الزمالك وهو ما يخلق أزمة كبرى مشددا أن تحديد قيمة التعاقد لابد وأن يتم وفقا لمعايير خاصة أهمها هل اللاعب دولي أم محلي ومستواه وفقا للأرقام.

وتابع كمال درويش أنه لابد وأن يوجد فئات لعقود اللاعبين وفقا لمستوى كل لاعب. 

وأكمل أن الأزمة تتفجر أيضا بسبب سعى كل فريق للتعاقد مع اللاعب بمبلغ ضخم لتفادي خطفه من الفريق المنافس مشددا أن أندية الدوري الممتاز يجب أن تنسق قيمو والحد الأقصى للتعاقد مع أي لاعب جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

أخبار الرياضة.. أزمة مباراة السوبر الإفريقي مستمرة.. ومرتضى منصور يفتح النار وطارق حامد يرد

بعد رحيله بشهور.. خالد الغندور يكشف عن 3 عيوب أدت للإطاحة بجروس

عقب الهزيمة أمام إنبي.. حلمي طولان يكشف سر أزمة الزمالك أمام فريقه

نجم الزمالك السابق يكشف سر دعم لاعبي الفريق لـ ميتشو ويكتب روشتة الخروج من الأزمة

مستشار لوائح دولي : تعاقد كهربا مع الأهلي صحيح 100%

ترشيحاتنا

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

هل يلزم مريض سلس البول تغيير ملابسه عند كل صلاة؟| الإفتاء تجيب

بـ التايجر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

المتهمة بطعن زوجها: عملي فيديوهات علشان مطلبش الطلاق

لـ الطلاب.. 3 أطعمة تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز تناولوها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

نسي نفسه.. شاهد نائب يتعارك مع زجاجة ماء أمام الكاميرات

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة