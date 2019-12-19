في ظل اشتعال الأزمة...رئيس الزمالك السابق يقدم روشتة علاج لأزمات الفريق

قدم كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق روشتة علاج أزمات الفريق خلال الفترة الحالية خاصة عقب نتائج الفريق السيئة والتي كان آخرها هزيمة الفريق أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وأكد كمال درويش في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن جميع فرق الدوري تعاني من أزمات مالية مشددا أن الأهلي يعاني أيضا ولكنه تمكن من السيطرة على الفريق وعدم إظهار الأزمات
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وتابع كمال درويش أنه لابد وأن يوجد فئات لعقود اللاعبين وفقا لمستوى كل لاعب.
وأكمل أن الأزمة تتفجر أيضا بسبب سعى كل فريق للتعاقد مع اللاعب بمبلغ ضخم لتفادي خطفه من الفريق المنافس مشددا أن أندية الدوري الممتاز يجب أن تنسق قيمو والحد الأقصى للتعاقد مع أي لاعب جديد.
وأكد كمال درويش في تصريحات لقناة " تايم سبورت " أن جميع فرق الدوري تعاني من أزمات مالية مشددا أن الأهلي يعاني أيضا ولكنه تمكن من السيطرة على الفريق وعدم إظهار الأزمات
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وأضاف كمال درويش أن هناك تفاوتا كبيرا في قيمة عقود لاعبي الزمالك وهو ما يخلق أزمة كبرى مشددا أن تحديد قيمة التعاقد لابد وأن يتم وفقا لمعايير خاصة أهمها هل اللاعب دولي أم محلي ومستواه وفقا للأرقام.
وتابع كمال درويش أنه لابد وأن يوجد فئات لعقود اللاعبين وفقا لمستوى كل لاعب.
وأكمل أن الأزمة تتفجر أيضا بسبب سعى كل فريق للتعاقد مع اللاعب بمبلغ ضخم لتفادي خطفه من الفريق المنافس مشددا أن أندية الدوري الممتاز يجب أن تنسق قيمو والحد الأقصى للتعاقد مع أي لاعب جديد.