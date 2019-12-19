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منوعات

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
Melania
Melania
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عزة عاطف
مع تقدم العمر قد تضفي التجارب رونقها الخاص على وجوه الأشخاص وتبدل من ملامحهم وفي حالات أخرى قد يكون الزواج أو المال والميك أب هما السبب الرئيسي في حدوث هذا التغير الغريب.

ففي حالة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب تجد ملامحها وقد تبدلت تمامًا إلى امرأة أخرى لا يمكنك التعرف عليها في مقارنة بين مظهرها الحالي وبين ميلانيا في سن المراهقة.

انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل صورًا لزوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي في سن 17 عامًا وكأنها امرأة أخرى مما يجعل من الصعب التعرف على وجهها دون الإشارة إلى أنها ميلانيا.

فها هي عارضة الأزياء السلوفانية التي اتخذها المصور الشهير «ستاين جيركو» كوجه دعائي أكسبها شهرة واسعة فيما بعد تحدث ضجة واسعة بصورها المثيرة للجدل والتي تظهر فتاة جميلة ذات وجه بيضاوي جذاب.

تتميز ميلانيا بأناقتها الدائمة وهو ما يظهر أيضًا في الصور فقد عملت كعارضة أزياء منذ سن الـ16 عامًا، ووقعت عقدًا لأول مرة في سن الـ18 مع وكالة عرض أزياء في إيطاليا، نتج عنها فتح أبواب الشهرة على مصراعيها أمام ميلانيا.
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