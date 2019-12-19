نسي نفسه.. شاهد نائب يتعارك مع زجاجة ماء أمام الكاميرات

انتشر مقطع فيديو للنائب البريطاني «جاكوب ريس موج» من حزب المحافظين وهو يكافح في فتح زجاجة ماء أمام الكاميرات خلال اجتماع المجلس في بث مباشر.



حاول المليونير البالغ من العمر 50 عامًا والذي يمثل شركة North East Somerset فتح الغطاء عدة مرات قبل أن يستسلم ويلتفت إلى زميله ستيفن بيكر ليفتحها له.



بعد فتح الزجاجة له في المؤتمر الصحفي أخبره النائب عن شركة Wycombe: "أقوم بكل المهام الصعبة في هذه الشراكة"، وقد تم عرض المقطع على Brexit وفقًا لصحيفة مترو بعدما ضحك النواب وقال أحدهم ساخرًا "زجاجة الماء لا تفتح".



وفي لحظة أخرى مثيرة للاهتمام من الفيلم الوثائقي، اقترب بوريس جونسون من قبل إحدى أفراد الجمهور التي أصرت على إظهار ابنها.



حيث قالت لبوريس: "ابني يبدو مثلك بشكل مدهش، أود منك أن تراه" لكن لم يرد السيد جونسون على تعليقها، بل أخبر الحشد الذي تم جمعه: "من الجيد رؤيتكم، أتمنى أن تقفوا معنا جميعًا".