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رياضة

ثقوا بالله وكفوا عن اليأس.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ متابعيه

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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ياسمين تيسير
وجه أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب رسالة لـ متابعيه حيث طالبهم بضرورة الثقة في الله تعالى والكف عن الشعور باليأس.

وكتب أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " احذر من طوارق اليأس التي ينفثها الشيطان
في داخلك ليضعف يقينك بالله فتملّ الدعاء ثم تتركه؛ إذا دعوت الله فادع بقلب المتيقن أنه لن يخيب ومن نوايا قيام الليل ❤
دفع عنك اليأس بالله القوي المتين فتدعوه وانت بين يديه فهو القريب المجيب السميع"

ويلتقي الفريق الأحمر مع الإسماعيلي في المرحلة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري مساء اليوم باستاد المكس.

واختتم الفريق الأول للكرة بالأهلي تدريباته باستاد مختار التتش قبل أن يختار السويسري رينيه فايلر قائمة من 20 لاعبًا للسفر بهم إلي الإسكندرية.

وشهدت القائمة غياب كل من رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي ومحمد محمود وحمدي وفتحي للإصابة وعاد علي معلول ومحمود متولي بعد شفائهما.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وحسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.
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