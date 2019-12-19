فيها حاجة حلوة.. إبراهيم بهزاد يروج للسياحة المصرية على طريقته الخاصة.. شاهد

يواصل الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد الترويح للسياحة المصرية بجولاته داخل المدن والمناطق السياحية الهامة التي تبرز سحر الأجواء المصرية.



ونشر إبراهيم بهزاد فيديو جديد له من أحد الشواطئ بمدينة الإسكندرية وهو يصطاد من البحر بعد الفجر مباشرة على أنغام أغنية " فيها حاجة حلوة".



وعلق إبراهيم بهزاد على الفيديو قائلا "‏‎#صباح_الخير من ‎#الاسكندرية ‎#سأدعم_سياحة_مصر ‎#صباح_الخير_من_الاسكندرية .



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎صباح الجمال " و" ‏‎صباح الخيرات" و" ‏‎والله أنت مصري أكتر من ناس كتيير".



ويشتهر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدعمه الشديد لمصر والمصريين في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية، والدفاع عنها ضد أي هجوم خارجي، كما أطلق عدة حملات سابقة لدعم السياحة بمصر عبر حسابه على تويتر.