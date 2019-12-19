AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فيها حاجة حلوة.. إبراهيم بهزاد يروج للسياحة المصرية على طريقته الخاصة.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
يواصل الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد الترويح للسياحة المصرية بجولاته داخل المدن والمناطق السياحية الهامة التي تبرز سحر الأجواء المصرية.

ونشر إبراهيم بهزاد فيديو جديد له من أحد الشواطئ بمدينة الإسكندرية وهو يصطاد من البحر بعد الفجر مباشرة على أنغام أغنية " فيها حاجة حلوة".

وعلق إبراهيم بهزاد على الفيديو قائلا "‏‎#صباح_الخير من ‎#الاسكندرية  ‎#سأدعم_سياحة_مصر ‎#صباح_الخير_من_الاسكندرية .

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎صباح الجمال " و" ‏‎صباح الخيرات" و" ‏‎والله أنت مصري أكتر من ناس كتيير".

ويشتهر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد بدعمه الشديد لمصر والمصريين في كثير من المواقف السياسية والاجتماعية، والدفاع عنها ضد أي هجوم خارجي، كما أطلق عدة حملات سابقة لدعم السياحة بمصر عبر حسابه على تويتر.
فيها حاجة حلوة.. إبراهيم بهزاد يروج للسياحة المصرية على طريقته الخاصة.. شاهد
فيها حاجة حلوة.. إبراهيم بهزاد يروج للسياحة المصرية على طريقته الخاصة.. شاهد
فيها حاجة حلوة.. إبراهيم بهزاد يروج للسياحة المصرية على طريقته الخاصة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول إماراتي يزور الكوربة وميدان رمسيس.. ويستمع لأغان شعبية ويروج للسياحة| فيديو

الأجواء في غاية الروعة.. مدون إماراتي يدعم السياحة المصرية بالتجوال في الأماكن التاريخية.. فيديو

بجولات حرة في شوارع القاهرة.. كاتب إماراتي يواصل حملته لدعم السياحة المصرية

الاماراتي زي المصري.. ابراهيم بهزاد يرفع شعار سأدعم سياحة مصر | تفاصيل

الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد يشيد بموقف طريف لطفل أثناء دعمه لسياحة مصر

مقهى في التحرير.. المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد يدعم السياحة المصرية

ترشيحاتنا

الموت أفجعني.. محمد الغيطي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة مخرج مسلسل الضاهر| فيديو

بـ فستان قصير وشعر أحمر.. ابنة ونيس تتألق بلوك جديد

موعد مباراة الأهلي و الإسماعيلي والقنوات الناقلة

هل يجوز التيمم من الجنابة بسبب البرد؟.. الإفتاء توضح|فيديو

حسام البدري يصدم الجميع بشأن انضمام أسماء جديدة لـ منتخب مصر

رئيس الزمالك السابق يكشف عن رأيه بـ أداء اللجنة الخماسية حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

نسي نفسه.. شاهد نائب يتعارك مع زجاجة ماء أمام الكاميرات

لن تعرفها.. ميلانيا ترامب تثير الجدل بعد انتشار صورها في سن المراهقة