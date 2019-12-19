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اقتصاد

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 19-12-2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار العملات اليوم، الخميس 19-12-2019 استقرارا عقب تباين طفيف خلال تعاملات أمس الاربعاء، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو وفقا للبنك المركزي المصري 17.81 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني سجل 21.02 جنيه للشراء و21.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16.29 جنيه للشراء و16.39 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 14.58 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية اليوم، الخميس، سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.99 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي وصل إلى 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.
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