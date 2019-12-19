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اقتصاد

11 جنيها لكيلو الليمون .. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 19-12-2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 19-12- 2019 فى سوق العبور لتجارة الجملة، ومع طرح محاصيل ومنتجات العروة الشتوية للمحاصيل فى الأسواق. اسعار الخضروات اليوم.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و11 جنيها، وسجل كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 1.5 و3.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل من 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس

وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5.5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 4.50 جنيه، والخيار الصوب من 4 لـ6 جنيهات، والملوخية 5 جنيه، والبسلة بـ15 جنيها.

اسعار الخضروات فى مصر اليوم الخميس

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 7 و11 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر السبانخ بـ6 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي 3 جنيه، والباذنجان البلدي 3 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر 4جنيهات.


اما اسعار الفاكهة اليوم الخميس

وسجل البرتقال البلدى نحو 3 جنيهات، والبرتقال السكري نحو 3.50 جنيه، والبرتقال أبو سرة نحو 3.50 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 4 جنيهات.

اسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم

وسجل سعر الكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والرمان يتراوح سعره بين 2 لـ 6 جنيهات، والبلح الثلاجة 4جنيهات، والبلح السيوى بـ20جنيها.
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