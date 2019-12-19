20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الزمالك.. غدًا

أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة، ضم 20 لاعبًا لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.



واستبعد حسام حسن كلا من سلامة أحمد وعمر صلاح وكريم يحيى وفارس مجاهد وإبراهيم عبد القوي لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الفريق السكندري كالتالي:



حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد نادي، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، إسلام جمال، محمد كوفي، ناصر ماهر، خالد محمد، محمود فهمى، إيدى إيمومو.

خط الهجوم: أحمد حسن مكي، رونالد وانجا، حسام حسن.



يذكر أن سموحة يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الزمالك الذي يتواجد في المركز الرابع.