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أخبار العالم

تدشين خط جوي مباشر بين جنوبي الصين وولاية في ماليزيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
خط جوي
خط جوي
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أ ش أ
دشنت الصين خطا جويا مباشرا بين مدينة (شنتشن) بمقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين، وولاية (بينانغ) الماليزية.

وأوضحت شركة /شنتشن/ للخطوط الجوية - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين الوجهتين، مشيرة إلى أن الخط الجديد سيسهم في تنشيط الأعمال التجارية والسفر وتعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون بين الجانبين.
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