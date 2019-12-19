تدشين خط جوي مباشر بين جنوبي الصين وولاية في ماليزيا

دشنت الصين خطا جويا مباشرا بين مدينة (شنتشن) بمقاطعة (قوانغدونغ) جنوبي الصين، وولاية (بينانغ) الماليزية.



وأوضحت شركة /شنتشن/ للخطوط الجوية - في بيان اليوم الخميس - أنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعيا بين الوجهتين، مشيرة إلى أن الخط الجديد سيسهم في تنشيط الأعمال التجارية والسفر وتعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون بين الجانبين.