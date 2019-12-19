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اقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار بعد قرار مساءلة ترامب.. ونظيره الأسترالي يقفز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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رويترز
ارتفع الدولار على نحو طفيف اليوم الخميس، بعد قرار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما قفز نظيره الأسترالى بعد تراجع غير متوقع فى معدل البطالة. 

وظل الجنيه الاسترلينى يواجه ضغوطا بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج فوضوى لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبلغ في أحدث تعاملات 1.3081 دولار بعدما تراجع بنحو 2% في يومين. 

وتفاءل مُتداولو الدولار بعد ما صوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى بالموافقة على مساءلة ترامب.

وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل الين اليابانى إلى 109.56 ين.

وحوم مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 97.347 حيث لم يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى فى ستة أيام عند 97.475 الذي لامسه أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالى ليجري تداوله مقابل 0.6883 دولار أمريكي بعد بيانات قوية للوظائف أشارت إلى أن سوق العمل الأسترالية قد تكون بها حركة كافية تقلل الحاجة للمزيد من الخفض فى سعر الفائدة. وسجل فى أحدث تداولات 0.6878 دولار أمريكى.

وفى نيوزيلندا، دفعت بيانات نمو اقتصادى أفضل من المتوقع فى الربع الثالث الدولار النيوزيلندى للصعود من أدنى مستوى خلال أسبوع عند 0.6592 دولار أمريكى.

وتماسك اليورو بالقرب من المستوى المنخفض الذى بلغه أمس الأربعاء عند 1.1109 دولار متجاهلا مسح كانت نتائجه أفضل من المتوقع لثقة الشركات الألمانية. وسجل اليورو فى أحدث تعاملات 1.1126 دولار.
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