طلب فلسطيني بالسماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات

كشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشئون العشائر، عاكف المصري، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثلين عن المجتمع المدني مع الأمم المتحدة أمس الأربعاء، حول ملف الانتخابات، مشيرًا إلى أنه جرى الطلب منهم بالسماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابات.





وقال المصري؛ إن هذا الطلب أجمع عليه الحضور، إلى جانب المطالبة بوضع خطة زمنية لإجراء الانتخابات، بما يضمن إجرائها لـ"التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والسلطات المحلية".





وأوضح "المصري": أنّ المشاركين ثمّنوا موقف الفصائل الإيجابي من إقامة الانتخابات، وتأكيده أنه كان ضروريًا عقد لقاء وطني قبل إصدار المرسوم الذي حال دونه رئيس السلطة محمود عباس.





وأشار "المصري" إلى أنه جرى طرح ضرورة توفر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة ولاحترام نتائج الانتخابات.



