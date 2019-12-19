يطهر ويرطب.. 6 فوائد رائعة لـ زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي من الزيوت الطبيعية التي تساعد على إنهاء الكثير من مشكلات البشرة، فهو يصلح لجميع أنواعها.



وذكر موقع "stylesatlife" أبرز الفوائد التجميلية لزيت شجرة الشاي، كما يلي:



علاج حب الشباب:



يساعد استخدام علاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي بشكل فعال في تدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل مستوى الدهون بالبشرة.



يطهر



يعمل زيت شجرة الشاي على فتح مسام البشرة، مما يساعد على تطهير الجلد.



مرطب



زيت شجرة الشاي هو مذيب طبيعي مرطب يمكن للفتاة استخدامه كمرطب للجلد، قبل وضع الميك أب.



لا يسبب التهابات



زيت شجرة الشاي يحتوي على مواد طبيعية، يمكن استخدامه بشكل متكرر دون آثار جانبية.



يزيل خلايا الجلد الميتة



قد تنجم خلايا الجلد الميتة عن زيادة الزيت والمسامات المسدودة ، فيساعد زيت شجرة الشاي على التخلص من آثارها.



التقشير



يعمل زيت شجرة الشاي على التقشير الطبيعي للبشرة، كما أنه يساعد على إزالة القشور دون إصابة الجلد ذاته أو التسبب في الإحمرار.