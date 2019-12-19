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أخبار العالم

شاهد.. لحظة القصف الإسرائيلي على غزة وتقليص مساحة الصيد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة وتقليص مساحة الصيد
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سمر صالح
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الموقع السابق للمخابرات الفلسطينية "موقع السفينة" غرب مدينة غزة بخمسة صواريخ، واندلعت النيران داخل الموقع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قال إن صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة وقد تصدت له القبة الحديدية.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت لاحق تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال بدءا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.



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