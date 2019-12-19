الحريري يرفض تشكيل الحكومة.. وتصويت أمريكي ضد ترامب.. الأبرز في صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إصرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على عدم تشكيل الحكومة المقبلة، وتابعت التصويت التاريخي في مجلس النواب الأمريكي على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التطرق إلى الأوضاع في ليبيا، وتم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن، ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.





وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري أعلن أمس رفضه تشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا إن كتلة المستقبل التي يتزعمها ستجتمع غدًا، وتحسم مرشحها لرئاسة الحكومة.. وأكد "الحريري"، في بيان، أنه لن يكون مرشحًا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وسيتوجه اليوم الخميس «للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت».





وأبرزت صحيفة "الاتحاد" تسجيل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي، تقدمات ملموسة وتمركزات جديدة في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، وقالت شعبة الإعلام الحربي: إن قوات الجيش الليبي نجحت في السيطرة على مراصد الميليشيات المسلحة، في عدة نقاط هامة بطرابلس، ما أدى لتكبيدها خسائر كبيرة في صفوف المسلحين، وغنم آليات وأسلحة منهم.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 أعوام. ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار، وكذلك نتائج الانتخابات، وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في 1962، ويطالب برحيله.





وبحسب موقع "24" الإخباري، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، على ضرورة مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة. وقال عباس: "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".





دوليًا، أفادت "الخليج" بأن مجلس النواب الأمريكي صوت بالأغلبية لصالح مساءلة ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله، وهو ما ندد به الأخير متهمًا خصومه، بتنفيذ «محاولة انقلاب»، وشن «حرب ضد الديمقراطية» وتوعدهم ب«حكم قاس» من التاريخ، ودعا الشعب إلى «الصلاة من أجله». واستمرت المناقشات ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.





وقالت "الاتحاد" إن النيابة العامة في بوليفيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس الموجود حاليا في الأرجنتين. وتأتي مذكرة الاعتقال في إطار تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب.





ونقلت صحيفة "البيان" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانه استعداده لـ "تحسين" مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك قبيل محادثات جديدة لرئيس الوزراء إدوارد فيليب مع الشركاء الاجتماعيين، وتزامنا مع اليوم الرابع عشر لإضراب بدأ يهدد عطلة عيد الميلاد.



