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مرأة

قطعة واحدة تكفي.. محظورات تناول البيتزا على الحوامل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
تناول قطعة من البيتزا
تناول قطعة من البيتزا
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حياة عبد العزيز
تحب الكثير من السيدات تناول البيتزا، فهي من الأطعمة الشهية التي لها لها مذاق رائع، فهي تطهى بشكل سريع، وتوفر الوقت، ولا سيما عند شرائها من الخارج، ولكن هناك محظورات للحامل عند تناول قطعة من البيتزا، فتعرف عليها وفقًا لموقع "stylesatlife".

- تأكد من أن الجبن التي يتم وضعها في البيتزا مصنوع من الحليب المبستر فقط. 

- تناول البيتزا عندما تكون ساخنة ولا تتركيها حتى تبرد حتى لا يتم ظهور البكتيريا عليها. 

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- تجنبي تناول البيتزا بالمأكولات البحرية او اللحوم النيئة، فهي تضر بصحة الجنين، سيكون للمأكولات البحرية المدخنة المبردة بكتيريا الليستيريا التي تنمو عليها ، وقد يكون ذلك خطيرًا على الأم وطفلها. 

- يكفي تناول قطعة واحدة من البيتزا، فهي تحتوي على الدهون وبعض المكونات غير الصحية على الحامل.
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