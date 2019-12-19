قطعة واحدة تكفي.. محظورات تناول البيتزا على الحوامل

تحب الكثير من السيدات تناول البيتزا ، فهي من الأطعمة الشهية التي لها لها مذاق رائع، فهي تطهى بشكل سريع، وتوفر الوقت، ولا سيما عند شرائها من الخارج، ولكن هناك محظورات للحامل عند تناول قطعة من البيتزا ، فتعرف عليها وفقًا لموقع "stylesatlife".





- تأكد من أن الجبن التي يتم وضعها في البيتزا مصنوع من الحليب المبستر فقط.





- تناول البيتزا عندما تكون ساخنة ولا تتركيها حتى تبرد حتى لا يتم ظهور البكتيريا عليها.





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- تجنبي تناول البيتزا بالمأكولات البحرية او اللحوم النيئة، فهي تضر بصحة الجنين، سيكون للمأكولات البحرية المدخنة المبردة بكتيريا الليستيريا التي تنمو عليها ، وقد يكون ذلك خطيرًا على الأم وطفلها.



