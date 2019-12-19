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محافظات

في ختام دورته الـ 12.. ملتقى الأقصر للتصوير يكرم أحمد نوار

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
الفنان التشكيلي أحمد
الفنان التشكيلي أحمد نوار
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شمس يونس
يكرم مساء اليوم "الخميس" في ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير فى دورته الـ12، الدكتور الفنان التشكيلي أحمد نوار، تقديرًا للدور الكبير الذى قام به طوال مسيرة كبيرة فى الحركة التشكيلية المصرية، وذلك خلال الحفل الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ويقول فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، إن تكريم الملتقى لـ"نوار" لكونه أحد أهم الفنانين المصريين الذين يحظوا بشخصية تمتاز بالعديد من الجوانب الإبداعية والخبرات الواسعة فى المجالات الفنية المتعددة ذات الثراء الثقافى، بجانب جهوده ونجاحاته على الصعيدين الفنى والإدارى، تتلمذ على يديه الكثير من ألمع الأسماء الموجودة فى الساحة التشكيلية الآن من خلال موقعه كأستاذ لفن الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وأشار إلى أن "نوار" له دور كبير فى تأسيس العديد من المواقع الفنية، مثل متحف محمد ناجي، متحف دنشواي، متحف التحنيط بالأقصر، بالإضافة إلى تأسيسه كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وبينالى القاهرة الدولى للخزف.

جدير بالذكر عمل "نوار" رئيسًا لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والمشرف على آثار النوبة، وأيضًا رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.. كما إشتهر بكونه ضابطًا "قناصًا" أثناء حرب أكتوبر المجيدة، حصل على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 79، وحصل أخيرًا على جائزة (النيل) للفنون العام الجاري.
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