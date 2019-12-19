وزير جيش إسرائيل: سنضاعف الضغط على إيران في سوريا

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، برفقة قائد الأركان كوخافي، زيارة لمنطقة الجولان، لتفقد تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي هناك.





وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الوزير بينت، تطرق خلال الزيارة، للتواجد العسكري الإيراني في سوريا قائلاً: "سوريا أصبحت فيتنام إيران".





وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف الوزير بينت: "لن نقبل بالتواجد العسكري الإيراني في سوريا، وسنضاعف الضغط على إيران هناك".





ووفقا للصحيفة، تطرق الوزير بينت كذلك، لخبر اعتقال 50 ناشطًا من الجبهة الشعبية برام الله، مؤكدًا على أن "الجيش سيلاحق كافة منفذي العمليات بكل مكان".



