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أخبار العالم

وزير جيش إسرائيل: سنضاعف الضغط على إيران في سوريا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
وزير جيش إسرائيل:
وزير جيش إسرائيل: سنضاعف الضغط على إيران فى سوريا
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سمر صالح
أجرى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، برفقة قائد الأركان كوخافي، زيارة لمنطقة الجولان، لتفقد تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي هناك.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الوزير بينت، تطرق خلال الزيارة، للتواجد العسكري الإيراني في سوريا قائلاً: "سوريا أصبحت فيتنام إيران".

وبحسب الصحيفة العبرية، أضاف الوزير بينت: "لن نقبل بالتواجد العسكري الإيراني في سوريا، وسنضاعف الضغط على إيران هناك".

ووفقا للصحيفة، تطرق الوزير بينت كذلك، لخبر اعتقال 50 ناشطًا من الجبهة الشعبية برام الله، مؤكدًا على أن "الجيش سيلاحق كافة منفذي العمليات بكل مكان".

وأشارت صحيفة "معاريف"، الى أن التدريبات التي تفقدها الوزير بينت، بالأمس في الجولان، تحاكي وقوع عدة سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية.
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