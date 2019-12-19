خبير: أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط أخذوا نصيب الأسد من توصيات منتدى الشباب.. فيديو

قال جمال رائف المتخصص في الشأن الدولي ، إن قارة افريقيا ودول حوض البحر المتوسط اخذوا نصيب الاسد من التوصيات التي قام بها الرئيس في المؤتمر الثالث للشباب، حتى ولو لم تكن مباشرة لكن ما كان يتعلق بالأمن الغذائي و الأمن المائي يتعلق بمصلحة قارة افريقيا.



واكد "جمال رائف "خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن مجمل التوصيات تفيد شباب افريقيا وشباب دول البحر المتوسط بشكل كبير وشباب العالم عامة، لافتا إلى أن التوصيات والجلسات تنوعت وتناولت مايحيط العالم من أفكار سواء سياسية واقتصادية والتطورات التكنولوجية.



وأضاف المتخصص في الشأن الدولي انه تم الإهتمام بإنشاء مقر للعلوم في العالمين وذلك للإهتمام بالذكاء الاصطناعي وتطوير العلوم المقدمة في هذا المجال لجميع الطلاب المصرية والافريقية .



واشار رائف الي ان هناك اكثر من 800 مليون جائع حول العالم معظمهم من الشباب والاطفال ان لم يؤمن لهم الامن الغذائي سيكونوا عرضة للجماعات المتطرفة متابعا ان الرئيس السيسي في اخر جلسة له تحدث عن ما تم في العراق من جهود في مواجهة ومحاربة الارهاب .



واوضح انه يجب ان تسير التنمية المستدامة مع كافة السبل مثل محاربة الارهاب والتطوير التكنولوجيا وجميع السبل التي تباشر اليوم هذا ما يحقق الاستقرار، لافتا الي ان التنمية المستدامة معتمدة علي البنية التحتية وشبكات الطرق وشبكات الصرف ومنظومة تأمين صحي ومنظومة تعليم وهذا هو ما تحققه مصر الان .

