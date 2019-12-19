AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر كتاب "مصر فى عهد جمال عبد الناصر"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتاب تحت عنوان "مصر فى عهد جمال عبد الناصر".

ويضم هذا الكتاب بحثًا قيِّمًا، عميقًا ومتأنيًا، عن تجربة التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي، الذي عاشته مصر الناهضة، المُتشوِّقة للمستقبل، والباحثة عن الأمل، في عهد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر » ،بمسيرتها ومعاركها، ونجاحاتها وإخفاقاتها، وسلبياتها وإيجابياتها. وهو بحثٌ موضوعي، مؤسس على دراية منهجية بأصول البحث العلمي، ومصادره، ومناهجه، وأدواته، وتقنياته، مكتوبٌ بقلمٍ عارف، ويَرَاعٍ دارس، لصديقين لمصر، مُقَدِّرين لحضارتها، مُتَفَهِّمَين لتطلعاتها، ومُتعاطفين مع أحلام شعبها في التحرُّر والتقدُّم، ومُتابعين مُدققين لتطورات أوضاعها، طوال عقدي الخمسينيات والستينيات وحتى أوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي.

هذا الكتاب القيِّم حَرَّرَهُ المُستعربان الكبيران: الدكتور «إيجور بيليايف »و «إيفيجينی بريماكوف »، وأشرف على تعريبه الأديب والفنان المصري الكبير،الأستاذ «عبد الرحمن الخميسى »، فجاءت الترجمة جزلة وواضحة، ودقيقة وسلسة، ما زاد من قيمة هذه الدراسة السياسية الاقتصادية الاجتماعية العميقة، التي تناولت بالشرح والتحليل والنقد والتفكيك، تجربة مصر الرائدة في عهد “عبد الناصر”: مالها وما عليها، من خلال استعراضٍ مُتَمَكِّن لواقع مصر والمنطقة والأوضاع الإقليمية والدولية، في تلك الحقبة الهامة من تاريخ العالم المعاصر، التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بتداعياتها المعروفة، وفى ظل الاستقطاب العالمي القائم آنذاك، بين المعسكرين المتواجهين: الكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي(السابق)، والكتلة الرأسمالية، الغربية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وفى سياق حقبة «الحرب الباردة » واحتداماتها وأزماتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

10 ساعات على الرصيف في البرد.. بريطانية تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب تأخر الإسعاف

الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

تعرف على السن المناسبة لذبيحة العقيقة | الإفتاء توضح

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 19 -12-2019.. فيديو

جارته تتحدث: هكذا يتعامل كرستيانو رونالدوا مع سيارته وجيرانه

أول تعليق من مينامينو بعد انضمامه رسميا إلى ليفربول

AdvertisementS

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار | اعرف السبب

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

عاجل .. وصول سعد الحريرى القصر الرئاسى لتسمية رئيس جديد للحكومة

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

بديل محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد رسميًا مع جوهرة سالزبورج.. فيديو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

فيديو جراف| قصة هروب رباعى الزمالك إلى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة