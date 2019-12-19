خاص..الأهلي يرفع فئات عقود لاعبيه من الموسم المقبل الي 9 ملايين جنيه

انهي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول علي موافقة لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بتعديل فئات عقود لاعبي الفريق بدءًا من الموسم المقبل، ويضع الأهلي نظامًا صارمًا لعقود لاعبيه يضمن بها المساواة والعدالة بحيث يتم تقسيمها الى فئات .



ويحصل أصحاب الفئة الأولي وهم من أفضل اللاعبين وأقدمهم علي 7 ملايين في الموسم بينما يحصل الفئة الثانية علي 6 ملايين والثالثة علي 5 ملايين جنيه.



ووافق محمود الخطيب علي تعديل فئات العقود بدءًا من الموسم المقبل ليتم رفعها للفئة الأولي إلي 9 ملايين جنيه في الموسم والثانية إلي 8ملايين جنيه في الموسم والثالثة الي 7 ملايين جنيه في الموسم.



وكشفت مصادر أن إدارة الأهلي حافظت علي العدالة والمساواه بين الفريق والفيصل في تحديد فئات اللاعبين هو الجهاز الفني مع بعض الأمور الاخري التي سيتم مراعاتها، ورغم أن قيمة العقود السنوية للاعبي الأهلي مفاجئة إلي حد بعيد لكن مسئول بالنادي كشف أن لائحة الفريق بها إمتيازات كثيرة تعوض ذلك من بينها أنه في حالة وصول عدد مرات الفوز المتتالي إلي الرقم 6 يتم مضاعفة المكافأة بجانب وجود رقم كبير للفوز بدوري الأبطال الأفريقي والدوري والسوبر.



وأضاف أن النقطة الاهم في الأهلي هي الالتزام التام في سداد المستحقات وبناء علاقة راسخة مع لاعبيه تضمن لهم حقوقهم في مواعيدها بجانب بعض الأمور الأخري ومن بينها الحملات الإعلانية في عقود الرعاة والتي تكون مناصفة بين اللاعب والنادي.



وأوضح أن هناك جسورا من الثقة تم بناؤها بين الأهلي ولاعبيه علي مر العصور فلم يخرج لاعب واحد يتحدث عن تلك الأمور، بل أن حتي العقوبات ومكافأت الإجادة والتميز تكون في الغرف المغلقة وهي أسرار عليا حفاظًا علي لاعبيهم.

