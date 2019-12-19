أيمن عدلي: منتدى شباب العالم رسالة تسامح وإنسانية فى مواجهة قوى التطرف والكراهية

قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن رسالة منتدى شباب العالم تؤكد أن مصر ستظل دائما ساحة للحوار وقبول الآخر ومنارة للإنسانية ونبذ العنف والتطرف والكراهية كما كانت على مر الزمان.



وأشاد عدلي بالشكل المشرف للمنتدى وخاصة التغطية الإعلامية عالية المستوى من أبناء التليفزيون المصري والحرفية الواضحة في نقل حدث عالمي مهم لكل العالم، مما يؤكد أن الكوادر الإعلامية المصرية بخير، وأنها تظهر بكل قوة وقت الأحداث والفعاليات العالمية والتي لا تقل عن أي دولة متطورة في الإعلام وهذا ما ظهر خلال جلسات المؤتمر.



واعتبر عدلي أن ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بالشباب ومشاركتهم قضايا وطنهم وقضايا العالم هو نقطة انطلاق جديدة نحو بناء قيادات شابة قادرة على قيادة الدولة في المستقبل متسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة وتدعمهم الدولة بالحوار وبالمعلومات جنبا إلى جنب المسئولين في كل أركان الدولة وهو ما ظهر مؤخرا في اختيار كفاءات شابه تتحمل المسؤولية في عدد من المحافظات، مما يدل أن القادم هو لمن يعمل ويبدع ويبتكر والأولوية للمبدعين والذين يعملون من أجل بناء وتقدم الوطن بعيدًا عن المجاملات والمحسوبية.



وأشار عدلي إلى أن العالم ينظر لمصر الآن نظرة مختلفة تحمل كل معاني الاحترام والتقدير لما تقدمه القيادة السياسية لصالح العالم أجمع نحو مجتمع مستقر خالي من التوترات والتدخلات الداخلية للدولة وإنما دولة علمت العالم منذ آلاف السنين والآن ترسى قواعد الأمن والسلم والتعايش المبنى على الاحترام والود والعلاقات المتكافئة سياسيًا وثقافيًا وعلميًا.