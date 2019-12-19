تعاون ثلاثي بين جوجل وأمازون وآبل للتوفيق بين مساعداتها الرقمية

تتعاون ثلاث شركات من الشركات الرائدة في مجال المساعدات الرقمية، وهي وآبل Apple، وجوجل Google، أمازون Amazon، لإعداد معيار للأجهزة المنزلية الذكية مفتوح المصدر، يهدف إلى ضمان عمل الأجهزة معًا وتطوير الأجهزة الجديدة وجعلها أسهل للحفاظ على كل شيء آمنًا.



ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قالت الشركات الأمريكية: أنهم سيشكلون مجموعة تسمى Project Connected Home عبر IP ، والتي ستنضم إليها أيضًا Zigbee Alliance، الشركة المصنعة لبروتوكول المنزل الذكي، والذي يضم أيضًا شركات شهيرة مثل IKEA، و Samsung SmartThings و Signify، وسيساهم أيضًا في المشروع الذي يحمل عنوان Connected Home over IP.



ويهدف هذا المشروع إلى ضمان عمل أي جهاز منزلي ذكي مدعوم تشتريه في منزلك، بغض النظر عن الهاتف الذكي أو المساعد الصوتي الذي تستخدمه، إذا نجحت المجموعة يمكن للعملاء أن يكونوا واثقين من أن أجهزتهم المفضلة ستعمل في منازلهم وأنهم سيكونون قادرين على إعدادها والتحكم فيها باستخدام نظامهم المفضل، وتضيف Google أنه سيكون بإمكان المستخدم الاختيار بين مساعد Google أو Alexa أو Siri أو منصات أخرى.



وتأتي هذه الشراكة النادرة على خلفية المنافسة الشديدة بين شركات التقنية العالمية للسيطرة على سوق المساعدين الصوتيين والأجهزة الذكية الأخرى، وتهدف المجموعة إلى تسهيل بناء الشركات المصنعة للأجهزة منتجات متوافقة مع خدمات المنزل والصوت الذكية، مثل "أليكسا Alexa" التابع لأمازون، و"سيري Siri" التابع لآبل، وAssistant التابع لجوجل، وإنهم يعتزمون إصدار مسودة أولية في أواخر عام 2020.



وسيعمل المعيار الجديد جنبًا إلى جنب مع بروتوكولات الاتصال الحالية، مثل Wi-Fi و Bluetooth بدلًا من السعي لاستبدالها، وتقول المجموعة إنه من المرجح أن تدعم الأجهزة شبكة Wi-Fi أو Bluetooth Low Energy أو Thread (بروتوكول منزلي ذكي تمت مناقشته كثيرًا ولكن قليل الاستخدام) من أجل العمل مع النظام على الإطلاق، وبالضبط كيف يتصل الجهاز سوف يعود إلى الشركة المصنعة لها.