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التوعية والتثقيف لقائدي المركبات.. ندوة لقطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:44 م
ندوة
ندوة
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إنجي هيبة
نظم قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب ندوة لتوعية وتثقيف قائدي مركبات القطاع وإدارة الإنشاءات البحرية وإدارة الترسانة البحرية، وذلك لتوعيتهم بضرورة اتباع جميع التعليمات التنظيمية التي تنظم قواعد سير المركبات والمعدات على جميع الطرق السريعة وعلى المعابر والكمائن.

وفى كلمته أشار المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، إلى أن سير جميع مركبات الشركة على الطرق هي بمثابة لافتة متحركة وعنوان لشركتنا ذات التاريخ العريق في خدمة الوطن، وأن سلوكيات وتعامل قائدي المركبات مع رجال الأمن على المعابر والكمائن هي صورة لمدى الانضباط والتميز الذي يميّز الشركة عن غيرها.

وأوضح المهندس أسامة كمال رئيس القطاعات عضو مجلس تنفيذي الشركة أنه يوجد لشركتنا أكثر من 11500 مركبة ما بين سيارة ومعدة وأن قطاع المعدات بالشركة قد ضرب أروع الأمثلة في الانضباط والتفاني في العمل وكان خير دليل هو دور هذا القطاع في إنجاز المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع أنفاق قناة السويس وكوبرى روض الفرج الذي يعد تحفة فنية معمارية دخلت موسوعة جينيس.

من جانبه ذكر اللواء محمد الصادق، رئيس قطاع أمن الشركة، أن جميع التعليمات التنظيمية التي تصدرها الشركة هدفها الأول حماية الأرواح والممتلكات العامة وسلامتها، وأن أي تصرف فردي غير لائق يصدر من أحد قائدي هذه المركبات يعكس صورة غير حقيقة لهذا الصرح الكبير.

وقد شارك في الندوة المهندس عمر حامد مساعد رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء والمهندس هاني هاشم، مدير فرع القناة، ومحمد الأصور، رئيس قطاعات الموارد البشرية، والمهندس سعيد حامد رئيس قطاع الشئون الميكانيكية للقناة وسيناء وإيهاب فتحي رئيس قطاع القناة وسيناء للموارد البشرية، والمهندسة حنان قويمة، رئيس قطاع القناة وسيناء للسلامة والبيئة والجودة، وجمال السيد، رئيس قطاع المنطقة التاسعة للأمن بالشركة.
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