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اقتصاد

هيئة المواصفات والجودة تنظم ورشة عمل بأسوان حول دعم نظام الدستور الغذائي في مصر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:40 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اختتمت بأسوان فعاليات ورشة العمل التدريبية الثالثة لدعم نظام الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر، والتي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وذلك في إطار برنامج تحسين نظام الرقابة على الأغذية، حيث استهدفت نشر التوعية ببرنامج الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر من حيث الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل ونقطة اتصال الكودكس المصرية وعلاقة الدستور الغذائي في مصر بهيئة الدستور الغذائي (Codex)، وذلك لدعم المشاركة الفعالة من كافة القطاعات المختلفة في محافظات مصر في أنشطة الدستور الغذائي (الكودكس) على المستوى الوطني والدولي.

وشارك في فعاليات الورشة – التي استمرت لمدة 3 أيام - ممثلون عن منظمة الفاو والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومحافظات القاهرة وأسوان وقنا والوادي الجديد وأسيوط، وممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية إلى جانب ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومصلحة الكيمياء وهيئة الخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان، وكلية الطب البيطري جامعة أسوان وكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، وكلية الزراعة والموارد المائية جامعة أسوان وكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي وغرفة الصناعات الغذائية والشركات العاملة في قطاع الأغذية إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي (الكودكس).

وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية، أن هذه الورشة تأتى في إطار مشروع "تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية" والذي تضمنت أنشطته دعم الدستور الغذائي في مصر بالتعاون مع وحدة الكودكس المصرية بالهيئة وهو ما يؤهل مصر لتصبح رائدة في الدستور الغذائي على مستوى الإقليمي والدولى ،مشيرًا إلى أن الهيئة تعد الممثل الرسمي لمصر لدى هيئة الدستور الغذائي (Codex) منذ نشأتها وحتى الآن.

ودعا عفيفي، كافة القطاعات المختلفة إلى استمرار التواصل وتبادل الخبرات من خلال الانضمام إلى عضوية اللجنة المصرية لدستور الأغذية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وذلك للنهوض بالدستور الغذائي المصري (الكودكس) من أجل التكامل لتحقيق سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في مصر.

من جانبه قال كامل درويش -خبير الدستور الغذائي بمنظمة الفاو أن هيئة الدستور الغذائي (Codex) تمثل أداة شاملة لمواجهة التحديات المستجدة في قطاع الأغذية، حيث تسهم المواصفات الدولية والخطوط التوجيهية والدلائل الإسترشادية الصادرة عنها في الحفاظ على سلامة الأغذية مما يبعث الطمأنينة والثقة في جمهور المستهلكين في أن الغذاء الذي يتم تناوله اَمن وصحى وسليم.

وبدورها قالت حنان فؤاد حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية، مقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية، أن ورشة العمل والتي تضمنت حلقات نقاشية ومجموعات عمل مشتركة، استهدفت تقديم وشرح اجراءات الدستور الغذائي الهادفة إلي زيادة المعرفة بشأن الدستور الغذائي كهيئة دولية لوضع معايير السلامة الصحية للأغذية والمساهمة في دعم عملية تشاركية متعددة الأطراف ذات الصلة ببرنامج عمل الدستور الغذائي، وتحديد اللجان الفنية الدولية ذات الأولوية لمصر.

وتضمن برنامج ورشة العمل التعريف بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمواصفات القياسية الصادرة عنها، إضافة إلى استعراض دور البحث العلمي في دعم أنشطة الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في بناء قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) والتي تصب في مصلحة سلامة الغذاء وضمان الممارسات العادلة والنزيهة في تجارة الأغذية.

يذكر أن مواصفات الدستور الغذائي (Codex) تعد المرجعية التي يتم الإحتكام إليها في حل المنازعات التجارية فيما يخص سلامة الأغذية وفقًا لما نصّ عليه اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) بمنظمة التجارة العالمية (WTO)؛ كما أنها تُتخذ من جانب الكثير من الدول الأعضاء في الدستور الغذائي (Codex) أساسًا لصياغة تشريعاتها الوطنية.
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