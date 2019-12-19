أكاديمية ناصر العسكرية: 3 مستويات تحدد مهام لجنة رؤساء أجهزة الأمن الأفارقة.. فيديو

قال اللواء محمد زك الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الاجتماع العادي الخامس عشر للجنة رؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارقة يمثل أهمية كبيرة في الاتحاد الإفريقي.



وكشف اللواء محمد زكي الألفي، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن تحديد 3 مستويات بالاجتماع العادى الخامس عشر للجنة لرؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارقة المستوى الأول عبارة عن قيام اللجنة المتخخصة، والتي اجتمعت لأول مرة برفع مقترحاتها للجنة رؤساء أركان والذى حضر خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.



وأوضح اللواء محمد زكى الألفي، أن المستوى الثانى يشمل رفع هذه المقترحات كتوصيات لوزراء الدفاع ومن ثم تأتى الخطوة الأخيرة فى المستوى الثالث عن طريق اقرار هذه التوصيات وتقديمها للجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقى وذلك همية هذه الموضوعات وتأثيرها على الأمن القومى الأفريقي.



وأكد اللواء محمد زكى الألفى ، أن الاجتماع العادى الخامس عشر للجنة رؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارق يتمتع بقوة كبيرة خاصة أنه ينفذ الأجندة الموضوعة له والخاصة بأمن وإستقرار القارة الإفريقية وخاصة موضوع مكافحة الإرهاب الاجتماع العادي الخامس عشر.



وتابع اللواء محمد زكى الألفي أن الإرهاب يستشرى كالسرطان في القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم، لافتًا إلى أن أهم المقترحات لهذه اللجنة هى نظام الانذار لمواجهة أي أعمال إرهابية، أعمال التدريب والخبرات ،و التنسيق خاصة فى مجال تبادل المعلومات.