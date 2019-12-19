AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكاديمية ناصر العسكرية: 3 مستويات تحدد مهام لجنة رؤساء أجهزة الأمن الأفارقة.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:47 م
اللواء محمد زكى
اللواء محمد زكى الألفى
Advertisements
شيرين عادل
قال اللواء محمد زك الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الاجتماع العادي الخامس عشر للجنة رؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارقة يمثل أهمية كبيرة في الاتحاد الإفريقي.

وكشف اللواء محمد زكي الألفي، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن تحديد 3 مستويات بالاجتماع العادى الخامس عشر للجنة لرؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارقة المستوى الأول عبارة عن قيام اللجنة المتخخصة، والتي اجتمعت لأول مرة برفع مقترحاتها للجنة رؤساء أركان والذى حضر خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وأوضح اللواء محمد زكى الألفي، أن المستوى الثانى يشمل  رفع هذه المقترحات كتوصيات لوزراء الدفاع ومن ثم تأتى الخطوة الأخيرة فى المستوى الثالث عن طريق اقرار هذه التوصيات وتقديمها للجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقى وذلك همية هذه الموضوعات وتأثيرها على الأمن القومى الأفريقي.

وأكد اللواء محمد زكى الألفى ، أن الاجتماع العادى الخامس عشر للجنة رؤساء الأركان، ورؤساء أجهزة الأمن الأفارق يتمتع بقوة كبيرة خاصة أنه ينفذ الأجندة الموضوعة له والخاصة بأمن وإستقرار القارة الإفريقية وخاصة موضوع مكافحة الإرهاب الاجتماع العادي الخامس عشر.

وتابع اللواء محمد زكى الألفي أن الإرهاب يستشرى كالسرطان في القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم، لافتًا إلى أن أهم المقترحات لهذه اللجنة هى نظام الانذار لمواجهة أي أعمال إرهابية، أعمال التدريب والخبرات ،و التنسيق خاصة فى مجال تبادل المعلومات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية .. والاجتماعات تهدف للخروج برؤية موحدة لمجابهة التهديدات والعدائيات التي تواجه القارة

شاهد .. القوات المسلحة تنشر فيديو لأعمال اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن الأفريقية

محمد الشهاوي: مصر حريصة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة

لليوم الثاني على التوالي .. القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية للخروج برؤية موحدة لمجابهة التهديدات والعدائيات المواجهة لـ القارة

رئيس الأركان يترأس اجتماع رؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة

ترشيحاتنا

اعرف شروط الحصول على «معاش إضافي» في قانون التأمينات الجديد

إصابات وغيابات.. تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

بسبب البرازيل.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين

تعرف على السن المناسبة لذبيحة العقيقة | الإفتاء توضح

AdvertisementS

انتحار مصري في الكويت يكشف عن كارثة.. تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار | اعرف السبب

تريند الفن | ظهور جريء للممثلة صاحبة الفيديوهات الفاضحة.. انسحابات بالجملة من مسلسل محمد رمضان

عاش هنا يوثق حقيقة مقتل سعاد حسني بسبب مذكراتها.. وكواليس زواجها من العندليب.. وسر دفعها 1000 جنيه من أجل رشدي أباظة

بعد أداء اليمين الدستورية.. عبد المجيد تبون: الجيش الجزائري وقف سدا منيعا أمام مؤامرات كثيرة

إجراءات عزل ترامب.. الرئيس الأمريكي: انتحار سياسي.. البيت الأبيض: مجلس الشيوخ يحسم الأمر

كشف بترولى جديد بمعدل يومى 7000 برميل زيت خام و 10 ملايين قدم مكعب غاز

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

اخبار الرياضة.. مفاجأة بتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. إصابة نجم الأهلي السابق بـ ورم خبيث

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة العدل تفتتح ٤ مكاتب شهر عقاري مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية.. صور

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة شتوية سوداء

100 قطعة.. لوح تيتي وبردية وادي الجرف في معرض الحفائر الفرنسية.. صور