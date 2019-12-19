عابد: نخوض معارك فى البرلمان لضمان حقوق المرأة بقانون الأحوال الشخصية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن الاحتفال بمناسبة ستين عاما على دخول المراة البرلمان جاء متزامنًا مع اليوم العالمى لحقوق الانسان الذى أقر بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل.



وأضاف خلال حضوره احتفالية " ستون عامًا المرأة المصرية تحت قبة البرلمان” أن دستور عام 2014 أقر بعدم التمييز بين الجنسين.



وأكد أن النائبات الحاليات استطعن خلال الأربعة سنوات أن يغيرن خريطة التشريعات وأن يحصلن على 25% من المقاعد فى البرلمان القادم.



وأشار أن فى التاريخ المصرى حكمت مصر 90 إمرأة كرئيسة دولة فى عصور إسلامية، ما يؤكد أن المرأة المصرية تستطيع قيادة الدولة والدفاع عن الوطن.





وتمنى أن تحصل المرأة فى التعديلات الدستورية القادمة على 50%، لافتًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان تخوض معارك الفترة القادمة بسبب قانون الأحوال الشخصية لان المرأة لم تأخذ حقها فى القانون حتى الآن.