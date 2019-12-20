أصيب بالبلهارسيا وأجرى 61 عملية .. العندليب الأسمر ابن الشرقية صاحب الـ 230 أغنية

تتمتع محافظة الشرقية بوجود العديد من الشخصيات الفنية المتميزة والتي تركت بصمة واضحة في المجال الفني ومن أبرز تلك الشخصيات العندليب الأسمر أبن مركز الأبراهيمية.



مكان ولادتة ونشأتة..



ولد عبد الحليم علي شبانة أو كما هو معروف عنه "عبد الحليم حافظ " في 21 يونيو 1929 في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية.



توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش في بيت خاله الحاج متولي عماشة التحق بعدما نضج قليلا في كتاب الشيخ أحمد.



التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 حين التقى بالفنان كمال الطويل وقد درسا معا في المعهد حتى تخرجهما عام 1948 ورشح للسفر في بعثة حكومية إلى الخارج لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا عام 1950



معاناته مع البلهارسيا..



كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا الذي دمر حياته وقد أجرى خلال حياته واحد وستين عملية وكانت أول مرة عرف فيها العندليب الأسمر بهذا المرض عام 1956م عندما أصيب بأول نزيف في المعدة وكان وقتها مدعوًا على الإفطار بشهر رمضان لدى صديقه مصطفى العريف.



الأطباء الذين عالجوه في رحلة مرضه هم الدكتور مصطفى قناوي، الدكتور ياسين عبد الغفار، الدكتور زكي سويدان، الدكتور هشام عيسى، الدكتور شاكر سرور، ومن إنجلترا الدكتور تانر، الدكتورة شيلا شارلوك، الدكتور دوجر ويليامز، د.رونالد ماكبث، ومن فرنسا د.سارازان فرنسا



أكثر من 230 أغنية..



لقب الفنان "عبد لحليم حافظ " بالعندليب الأسمر وغني أكثر من مئتين وثلاثين أغنية بالأضافة الي العديد من الأفلام السينمائية والأغاني الوطنية والدينية.



وفاة العندليب الأسمر..



توفي العندليب الأسمر يوم الأربعاء في 30مارس 1977 في لندن عن عمر يناهز الثمانية والأربعين عاما، والسبب الأساسي في وفاته هو الدم الملوث الذي نقل إليه حاملا معه التهاب كبدي فيروسي فيروس سى الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر .



وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة وبلغ عدد المشاركين في الجنازة أكثر من 2.5 مليون شخص.