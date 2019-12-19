ميتسوبيشي تعلن عن جوائز تصل إلي مليون جنيه لعملائها

نظمت شركة دايموند موتورز وكيل سيارات ميتسوبيشي في مصر حفل خلال الفترة الأخيرة للاعلان عن الفائزين في السحب الذي نظمته في الفترة الأخيرة لمشتري سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس, وكانت الشركة أعلنت عن جوائز تصل الي مليون ونصف مليون جنيه مجموع الجوائز في المسابقة مع حصول الفائز بالمركز الأول على ربع مليون جنيه من الجائزة .



ونظمت المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وجرى الحدث في مقر شركة دايموند موتورز في طريق مصر اسكندرية مع السحب على 51 جائزة تشمل جوائز بقيمة 15 ألف جنيه و25 ألف جنيه و50 ألف جنيه وربع مليون جنيه.



وتم السحب على 51 فائز من بين 500 عميل مشاركين في المسابقة من محافظات مصر, وحضر الحفل الفائزون مع عائلاتهم وتم تسليمهم الجوائز بحضور هيدمي موراسوجي مدير عام ميتسوبيشي موتورز أفريقيا ووليد راشد مدير عام تسويق ومبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا ووائل وجدي مدير عام المشروعات بشركة ميتسوبيشي .



وأكدت الشركة أن الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وضعها في موقف صعب للغاية ولكن العملاء دعموا موقفها بشراء سياراتها وهو ما جعل الشركة تنظم هذه الحفلة وفاءً منها تجاههم.