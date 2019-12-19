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أخبار البلد

مارجريت عازر: نضمن خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن من البرلمان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:04 م
النائبة مارجريت عاذر
النائبة مارجريت عاذر
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امل مجدى - عدسة :هدير عبده
قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بدور المرأة المصرية، وكل سيدة فى هذا العصر محظوظة بهذا الدعم من القيادة السياسية.

وأضافت خلال حضورها احتفالية "ستون عامًا المرأة المصرية تحت قبة البرلمان" أنه فى كل مؤتمر يقدم الرئيس رسائل ثقافية وحياتية من أجل إلقاء الضوء على دور المرأة، انتخابات 2010 أسفرت عن 64 نائبة وللأسف كانت ردة لدور المرأة المصرية، ولم تكن التجربة مثمرة.

وأشارت إلى أنه فى البرلمان الحالى قدمت النساء دورا كبيرا فى خروج التشريعات، وفى الوزارت نجدهن أثبتن كفاءة، والمحافظات التى لم تكن تتولي المرأة هذا المنصب من قبل.

وأكدت عازر أن المرأة المصرية استطاعت أن تؤدى فى كل المناصب أداء جيدا مثل الرجل، والمرأة طوال التاريخ كانت ملكة، وعظيمات مصر متواجدات فى كل المواقع، وتستحق أكثر من ذلك.

وتابعت لن تستطيع المرأة فعل يءبدون وجود الرجل المساند لها، وكلمة الرئيس فى المؤتمر عن عدم سماحه بإقرار قانون يضر المرأة نصرة كبيرة لنا.

وطمأنت كل الأسر بأن قانون الأحوال الشخصية سوف يخرج من البرلمان متوازن لصالح الأسرة المصرية بدون تمييز ويعطى لكل فرد من الأسرة حقه تمامًا.
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