البنك الأهلي المصري يفتتح مركزًا جديدًا لخدمات تطوير الأعمال بمحافظة أسيوط

سعيًا لتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرة القومية "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي المصري، افتتح البنك الأهلي المصري مركزًا جديدًا لخدمات تطوير الأعمال بمحافظة أسيوط، وذلك لدعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتزويدهم بالخدمات غير المالية لتمكنهم من الحصول على الدعم الفني والإداري، وكذلك تقديم الاستشارات اللازمة لبدء ونمو أعمالهم وتطوير أفكارهم.



حضر الافتتاح نبيل الطيبي سكرتير أول محافظة اسيوط وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد سلطان رئيس منطقة فروع الوجه القبلي، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة اسيوط، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين من مختلف جمعيات رجال الاعمال والغرفة التجارية بأسيوط ولفيف من اساتذة الجامعة والشخصيات العامة بأسيوط، بالإضافة الى فريق عمل مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.



وعقب الافتتاح صرح ممدوح عافية أن افتتاح البنك الأهلي لمركز خدمات تطوير الأعمال بقلب صعيد مصر بمحافظة أسيوط يهدف إلى دعم مبادرة رواد النيل التي تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزي المصري في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تدعيم النشاط الابتكاري وإطلاق الطاقات الكامنة لدي الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة.



وأضاف أن البنك الأهلي المصري يسعي لتوجيه كافة امكاناته الفنية والتكنولوجية وموارده البشرية لتقديم الدعم الفني والإداري والمادي لرواد الأعمال في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري من خلال إتاحة كافة الخدمات المصرفية غير المالية التي تهيء عوامل النجاح لأي مشروع سواء في بدايته او لإجراء اية توسعات للمشروعات القائمة بالفعل، ومن تلك الخدمات تقديم فكرة مشروع جديد والتوجيه نحو إجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع اتاحة خدمات دراسة الجدوى والتحليل والتقييم المالي، بالإضافة الى خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصري، وهي الخدمات التي يراعي في تقديمها اهم الانشطة التي يتميز بها الصعيد المصري، حيث يقدم تلك الخدمات مجموعة من افضل الكوادر من العاملين بالبنك والذين تم الحاقهم بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة والمكثفة في هذا المجال.



ومن جانبه أشاد المهندس نبيل الطيبي بمركز خدمات رواد الأعمال الجديد مشيرًا إلى أنه أحد المراكز التي تساعد في تحقيق العملية التنموية داخل المحافظة من خلال تقديمه الكثير من التسهيلات وتوفيره الأدوات والإمكانيات لدعم الشباب وتبنى أفكارهم وابتكاراتهم ومشروعاتهم الصناعية والتنموية على نحو واسع المدى وغير مسبوق نستطيع من خلاله تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030.



وأكد الدكتور شحاتة غريب أن جامعة اسيوط حريصة على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف المؤسسات التنموية والاقتصادية، وكذلك تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية في خدمة المجتمع وتنميته وفتح قنوات اتصال مباشر مع المؤسسات الاقتصادية وقطاع البنوك، وذلك لدعم ريادة الأعمال في إطار مساعي الجامعة الهادفة إلى الانتقال إلى مصاف الجيل الثالث وتوفير كل الأدوات والإمكانيات المتاحة لخدمة طلابها وخريجيها من مختلف التخصصات العلمية.



ويعد مركز خدمات تطوير الاعمال بأسيوط المركز الثالث الذي يفتتحه البنك الاهلي المصري حيث سبق له افتتاح مركزي جامعة النيل والعاشر من رمضان، وذلك في إطار حرص البنك على توجيه كافة امكاناته الفنية والتكنولوجية وموارده البشرية لتقديم الدعم الفني والاداري والمادي لرواد الاعمال في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري من خلال اتاحة كافة الخدمات المصرفية غير المالية التي تهيأ عوامل النجاح لأي مشروع سواء في بدايته او لإجراء أية توسعات للمشروعات القائمة بالفعل، ومن تلك الخدمات تقديم فكرة مشروع جديد والتوجيه نحو اجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع اتاحة خدمات دراسة الجدوى والتحليل والتقييم المالي، بالإضافة إلى خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصري، ويقدم تلك الخدمات مجموعة من افضل الكوادر من العاملين بالبنك والذين تم الحاقهم بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة والمكثفة في هذا المجال.

