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نبات ورقي شهير يعالج الجسم من الأمراض.. التهابات المفاصل ابرزها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:47 م
نبات ورقي شهير يعالج
نبات ورقي شهير يعالج الجسم من الأمراض
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حياة عبد العزيز
قالت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الشبت يعتبر من الخضروات الورقية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، وتعالج الأمراض.

التهابات المفاصل:
يعتبر الشبت من الخضروات التي تساعد على تقليل الالتهابات والالام الحادة الناتجة عن النقرس.

اضطرابات الجهاز التنفسي:
يساعد الشبت في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، وتخفيف الحساسية والسعال، وذلك عن طريق على الشبت و استنشاق البخار الصادر منه.

الحفاظ على صحة العظام:

يحتوي الشبت على الكالسيوم الذي يساعد الشخص في الحماية من هشاشة العظام، وتقوية المفاصل.

طرد الغازات:
يساعد نبات الشبت على منع تراكم الغازات في الأمعاء وتخلص الجسم من السموم، وذلك عن طريق شرب كوب من مشروب الشبت.

ونوهت دكتورة سهام سوقية بعدم تناول الشبت او شربه كمشروب للحوامل، فهو غير صحي على الأم أو الجنين.
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