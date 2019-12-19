ضبط مسئول عن ثلاجة لحفظ الأغذية بها منتجات منتهية الصلاحية بالغردقة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط المدعو "نجيب اع م" - مقيم قسم ثان الغردقة، مسئول عن ثلاجة بيع وحفظ منتجات غذائية، والكائنة "دائرة قسم ثان الغردقة".



وذلك لحيازته، عدد 23 كرتونة أعشاب "نعناع – كركدية – ينسون" بكل كرتونة 864 باكت إجمالي وزن 19872 باكت منتهي الصلاحية - عدد 1075 كيس خميرة جاف حلو الشام منتهية الصلاحية- عدد 10 كوز لانشون إجمالي وزن 20 كجم منتهي الصلاحية- عدد 20 كيس مكرونة الملكة منتهية الصلاحية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 16062/2019 جنح ثان الغردقة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.